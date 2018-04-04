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“Ali Haydar Bulut devleti zarara uğrattı”

Derince’de yapılan bir arazi kamulaştırması ilçe belediyesinin başını ağrıtacak gibi görünüyor. CHP Derince Örgütü, kamuyu yaklaşık 3.3 milyon lira zarara uğrattığı gerekçesi ile Başkan Ali Haydar Bulut hakkında suç duyurusunda bulundu

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CHP Derince ilçe Örgütü, dün Kocaeli Adliyesi’ndeydi. Derince Çenesuyu Fabrikası’nın bulunduğu Sopalı mevkiinde bulunan arazilerle ilgili adliyeye giden CHP’liler, burada Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve Tayfun Yıldız isimli bir şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

1’E ALIP, 5’E SATTI

CHP’lilerin iddiasına göre Çenesuyu mevkiindeki fabrika arazisi vatandaşların arazilerinin kamulaştırılması talebine olumsuz yanıt verdi. Daha sonra ise Tayfun Yıldız adlı şahıs, toplam 10 bin 100 metrekare büyüklüğündeki arazileri, 1 milyon 750 bin lira bedel ile satın aldı. Derince Belediyesi ise aynı araziyi 5 milyon 103 bin liraya satın aldı. Aradaki yaklaşık 3 milyon 353 bin liralık fark nedeniyle CHP’liler şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

3.3 MİLYONLUK ZARAR

Kocaeli Adliyesi’nde savcılığa şikayet dilekçelerini veren CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer’i il başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve kalabalık bir partili grup yalnız bırakmadı. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan ilçe başkanı Nihat Değer, devletin belediye başkanı Ali Haydar Bulut nedeniyle 3.3 milyon liralık zarara uğradığını dile getirdi.

“BULUT DEVLETİ ZARARA UĞRATTI”

CHP’li Değer, konu hakkındaki açıklamasında, “Bize göre Derince Belediyesi kamuyu zarara uğratmıştır. Çenesuyu Fabrikası çevresinde arsası olan vatandaşlar konu ile ilgili kamulaştırma yapılması için talepte bulundular. Fakat belediye bunu dikkate bile almadı. Daha sonrasında Tayfun Yıldız isimli şüpheli şahıs buradaki arsaları metrekaresi 131 liradan aldı. Bu satışın üzerinden 4 ay geçince bu kez metrekaresi 319 liradan Derince Belediyesi’ne sattı. Ali Haydar Bulut, 1 metrekarede kamuyu 188 lira zarara uğrattı” dedi.

“İMZA ATANLAR DA SUÇLU”

Konu hakkında açıklama yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “AKP’li belediyelerin ipliği pazara çıkıyor. Çayırova’da kendine menfaat saplayan bir kişi görevinden alındı. Bunların tamamı şebeke. Her ne kadar belediye başkanını şikayet ettiysek de buna imza atan herkes suçludur. Kamuoyuna bu yolsuzlukları ifşa etmeye devam edeceğiz ve takipçisi olacağız” diye konuştu.

Bugün 14:53 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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