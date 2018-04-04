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CHP’den Haydar Bulut’a suç duyurusu

CHP Derince İlçe Örgütü, Derince’de kamunun Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut eliyle zarara uğratıldığı gerekçesiyle Kocaeli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu

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Derince Çenesuyu Fabrikası’nın bulunduğu Sopalı mevkiinde, fabrika arazisi yanında arazisi bulunan vatandaşların isteğine rağmen yerlerin kamulaştırılmaması ve Tayfun Yıldız adlı şahıs tarafından ucuz fiyata alınıp, Derince Belediyesi’ne yüksek fiyattan satılması üzerine CHP Derince İlçe Örgütü, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve Tayfun Yılmaz isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi’nde gerçekleştirilen suç duyurusuna CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve çok sayıda partili katıldı. Suç duyurusunun ardından açıklamada bulunan İl Başkanı Sarıbay, “AKP’li Belediyelerin ipliği pazara çıkıyor. Çayırova’daToltar’ın kendine menfaat saplayan bir kişi belediyede zaten istifa etti Bunlar şebeke. Her ne kadar Belediye Başkanını şikayet ettiysek de buna imza atan herkes suçludur. Kamuoyuna bu yolsuzlukları ifşa etmeye devam edeceğiz ve takipçisi olacağız” dedi.

BELEDİYE DİKKATE ALMADI

Daha sonrasında konu ile ilgili açıklamada bulunan Derince İlçe Başkanı Nihat Değer kamunun İlçe Başkanı eliyle zarara uğratıldığını belirterek, “Çenesuyu’nda yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bize göre Derince Belediyesi kamuyu zarara uğratmıştır. Çenesuyu Fabrikası çevresinde arsası olan vatandaşlar konu ile ilgili, arsaları belediyenin alması ve kamuya açılması için istekte bulundular. Fakat Belediye bunu dikkate bile almadı. Daha sonrasında Tayfun Yılmaz isimli şüpheli şahıs buradaki arsaları metrekaresi 131 TL’den aldı. Daha sonrasında 4 ay geçince bu sefer metrekaresi 319 TL’den Belediye’ye sattı. 1 Metrekarede kamuyu 188 TL zarara uğratıyorlar. Bizimde suç duyurusunda bulunmamızın sebebi bu. Ali Haydar Bulut kamuyu büyük zarara uğrattı” ifadelerine yer verdi.

Bugün 14:53 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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