BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve Kocaeli Alperen Ocağı Başkanı Baran Aslan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret ederek parti içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nisan ayında ilçe kongrelerini yapacak olan BBP Kocaeli Teşkilatı, ardından il kongresini de Mayıs ayında yapacak. Ayrıca BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Mayıs ayında yapılacak olan Gençlik Kampı için Genel Başkan Mustafa Destici'yi Kocaeli'ye davet etti. Destici'nin katılacağı Gençlik Kampı'nın ise Mayıs ayının ikinci haftası yapılması planlanıyor.
Bugün 15:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:01 TSİ )
BBP Genel Başkan Destici Kocaeli'ye geliyor
BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve Kocaeli Alperen Ocağı Başkanı Baran Aslan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret ederek Mayıs ayında yapılacak Gençlik Kampı için ilimize davet etti
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:41 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz