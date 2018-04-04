BBP Genel Başkan Destici Kocaeli'ye geliyor

BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve Kocaeli Alperen Ocağı Başkanı Baran Aslan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret ederek parti içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nisan ayında ilçe kongrelerini yapacak olan BBP Kocaeli Teşkilatı, ardından il kongresini de Mayıs ayında yapacak. Ayrıca BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Mayıs ayında yapılacak olan Gençlik Kampı için Genel Başkan Mustafa Destici'yi Kocaeli'ye davet etti. Destici'nin katılacağı Gençlik Kampı'nın ise Mayıs ayının ikinci haftası yapılması planlanıyor.