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Kaçak sigara operasyonunda 4 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Körfez ve Dilovası ilçelerinde sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu sabah saatlerinde 6 iş yerine eş zamanlı yapılan baskınlarda 258 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 36 bin 60 adet dolu makaron, 58 kilo tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 adet tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek amacıyla kullanılan 59 bin 500 adet kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sine 3 bin 472 TL para cezası kesilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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