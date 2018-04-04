Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Körfez ve Dilovası ilçelerinde sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu sabah saatlerinde 6 iş yerine eş zamanlı yapılan baskınlarda 258 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 36 bin 60 adet dolu makaron, 58 kilo tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 adet tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek amacıyla kullanılan 59 bin 500 adet kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sine 3 bin 472 TL para cezası kesilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bugün 16:01 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:22 TSİ )
Kaçak sigara operasyonunda 4 gözaltı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz