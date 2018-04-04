Küçükkaya: CHP'ye kepenk kapattırmak her babayiğidin harcı değil

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya basın açıklamasında, “Stratejik Planlama Toplantısı yapacağız. Önümüzdeki dönem yerel seçimlerde CHP’nin uygulayacağı stratejilerin ne olacağına dair bir toplantı. Saat 18.30 Bahane Düğün Salonu’nda “Birlikte Başaracağız” adı altında toplanacağız. Eski yöneticilerimiz, eski belediye başkanlarımız da olacak” dedi.

“İŞİ BİLMEYEN SİYASETÇİLER SUSSUN”

“Dün Çöp fabrikası toplantısı tam bir fiyasko” diyen Küçükkaya sözlerini, “Dün ÇED Toplantısı yapılamamıştır. Yapılacak yerle ilgili referans halen bir kitapçıktır. İşi bilmeyen siyasetçiler sussun. Akademisyenler konuşsun. Büyükşehir Belediyesinin bu konuyla ilgili geri adım atmasını bekliyoruz” şeklinde sürdürdü.

“GEZİYORSUNUZ DA NE YAPIYORSUNUZ”

İzmit’in sorunlarını gündeme getiren Küçükkaya, “Eseler köyünün bulunduğu mevkiinde yapılan dinlenme tesislerinin yanındaki arazi resmen yok ediliyor. Bu İzmit’in en önemli ormanlarından bir tanesidir. Mehmet Ali Paşa’da çukurlardan nefes alamazsınız. NafiyeUsanmaz Çocuk Parkı’nın halini gördünüz mü? Birileri sürekli sahadayız diyor da, geziyorsunuz da ne yapıyorsunuz. Hadi Yuvam’ı bir dolaşalım. Oradaki insanları bir dinleyim bakalım ne diyor o insanlar” ifadelerini kullandı.

“YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

“Halktan çok önemli bir konu kaçırıyorlar” diyen CHP’li Mehmet Ümit Küçükkaya, “Konu Yeni Mahalle’nin sınırlarıyla alakalı bir konu. Biz mahalle sınırlarıyla ilgili muhtara soralım, olmadı referandum yapalım. Bu sınırları halk belirlesin dedik. AK Partililer komisyon üyelerinden de konuları kaçırıyorlar. Bu bir aymazlık. Bununla ilgili yasal yollara başvuracağız. CHP olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Meclis üyelerine gerekli talimatı verdim” diye konuştu.

“AĞA BABALARI KEPENK KAPATTIRAMADI”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın “2019 seçimlerinde CHP kepenk kapatacak” ifadelerine yanıt veren Küçükkaya, “ Hasan bey alışmış esnafa kepenk indirmeye. Bize Allah’tan başka hiçbir güç kepenk kapattıramaz. Bunların ağa babaları bile CHP’ye kepenk kapattıramadı. Siz 15 senedir var olan bir partide siyaset yapacaksınız. Sonra CHP’ye kepenk kapattıracaksınız. Hasan bey yine yanlış konuşmuş. CHP’ye kepenk kapattırmak her babayiğidin harcı değildir. Kendisi acaba 2014’te neden belediye başkan yardımcılığından neden kepenk kapattı. Önce onun hesabını versin. Bunlar hoş olmamış açıkçası. Merak etmesinler onlara bile sahip çıkacağız” dedi.

AKP'LİLERİN OPERASYONU

Küçükkaya’nın ardından söz alan CHP İzmit Belediyesi Meclis üyesi Ersin Albayrak, “Yeni Mahalledeki sınır değişikliği için imar komisyonu ve kırsal hizmet isimlendirme komisyonu görevlendirilmişti. Biz halka sorulsun demiştik. Sonra Zekeriya beyin de olduğu imar komisyonunda müdürlüğüne iade edelim diye karar verildi. Ama meclise geldiğimizde AK Parti grubu bize hiç bilgi vermeden bir önergeyle konuyu oylamaya soktu. Biz buna itiraz ettik. Bir konu komisyonda enine boyuna konuşulur. Sonra meclise gelir. Meclis komisyon kararını bozabilir ama bunu muhataplarıyla konuşarak yaparsın. Mahalleden imza toplantı diyorlar imzaları gören yok. Oradaki sınır değişikliği teknik olarak gerekli olabilir. Ama kimseye sormadan yapılması yanlış. Bu birkaç AK Partili meclis üyesinin operasyonudur” dedi.