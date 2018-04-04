Karamürsel'li otobüsçülerde başkan Utaş

Altın Kemer Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Gülbaş, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, ilçedeki kooperatif başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı. Daha sonra açık oylamada, 100 üyeden 52'sinin oyunu alan Ahmet Utaş tekrar başkanlığa seçildi. Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ilçede sorunsuz taşımacılık yapıldığını belirterek, bunun da Karamürsel'in güzelliğinin göstergesi olduğunu kaydetti. Utaş da kongreye katılanlara teşekkür etti.