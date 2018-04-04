Katırcıoğlu, CHP'li Hürriyet'e yanıt verdi

“SİYASET HAKARETİN DEĞİL HİZMETİN ARACIDIR"

CHP Kocaeli İl Başkanlığının hafta sonu organize ettiği Gebze’deki basın mensuplarıyla olan buluşmasında AKP'yi eleştiren CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu yanıt verdi. CHP'li Hürriyet’in “Bu seçime gireceğiz bu hırsızları yeneceğiz, bu seçime gireceğiz bu namussuzları yeneceğiz. Başka şansımız yok” sözlerine Katırcıoğlu, “Bu ifadeleri bir hanımefendinin telaffuz etmesini üzülerek karşıladım. Yakışıksız bulduğum bu ifadeler milletimizin gönlünde derin bir yara açmıştır” dedi.

“MİDE BULANDIRAN BİR TUTUM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

Siyasette kutuplaştırmayı sağlayan ifadelerin Türkiye’nin geleceğe dönük hedeflerine katkı sağlamadığını belirten TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) ve AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Ana muhalefet partisinin tüm temsilcilerini özellikle siyasi üsluplarına dikkat etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum. Bu ifadeler oluşmakta olan güçlü Türkiye’ye katkı sunmak yerine mide bulandıran bir tutum olarak değerlendiriyorum. Halkımızın bu gibi söylemlere prim vermediğini görüyoruz. Ülke insanımızı kutuplaştırmaya dönük girişimlere de şiddetle karşı duruyoruz” açıklamasını yaptı.

“İSTİKBAL PEŞİNDE KOŞMAMASINI TAVSİYE EDERİM”

CHP’li Kocaeli Milletvekili Hürriyet’in söylemlerini “Bu tutum ve söylemler siyasi kültürümüzü zehirliyor” diyerek açıklamalarını sürdüren Katırcıoğlu, “Milletimizin tasvip etmediği bu gibi söylemlerin CHP içerisinde bir yerlere gelmek geleceğe dönük konumlarını güçlendirmek isteyen kişilerin özellikle takındığı tavır olarak maalesef görüyoruz. Bu siyasi anlayış artık halkımız tarafından hoş karşılanmamaktadır. Bizler siyasetin bir hizmet aracı olduğunu biliyoruz. Siyaset ayrıştırmak ve hakaret edilmek için bir mecra değildir. Ana muhalefet partisinin milletvekili olan Hürriyet hanımın bunun iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Kendileri bilmelidir ki siyaset hizmet etme sanatıdır. Kendisini bu alana yönelmesini istikbal peşinde koşmamasını tavsiye ederim” diye konuştu.