Alınan bilgiye göre Başiskele D-130 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan Gökhan Yazıcı idaresindeki 77 AAC 082 plakalı otomobil, Vezirçiftliği mevkisinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle kapatılan yoldaki beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içindeki sürücü Yazıcı ve yanındaki Ali Akçura bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun İzmit istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 09:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:05 TSİ )
Otomobil beton bariyere çarptı: 2 yaralı
Başiskele D-130 karayolu Vezirçiftliği mevkisinde yol çalışması nedeniyle kapatılan yolda beton bariyere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 09:08 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz