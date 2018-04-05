Otomobil beton bariyere çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Başiskele D-130 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan Gökhan Yazıcı idaresindeki 77 AAC 082 plakalı otomobil, Vezirçiftliği mevkisinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle kapatılan yoldaki beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içindeki sürücü Yazıcı ve yanındaki Ali Akçura bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun İzmit istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.