Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:08 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:05 TSİ )

Otomobil beton bariyere çarptı: 2 yaralı

Başiskele D-130 karayolu Vezirçiftliği mevkisinde yol çalışması nedeniyle kapatılan yolda beton bariyere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Başiskele D-130 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan Gökhan Yazıcı idaresindeki 77 AAC 082 plakalı otomobil, Vezirçiftliği mevkisinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle kapatılan yoldaki beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içindeki sürücü Yazıcı ve yanındaki Ali Akçura bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun İzmit istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 09:08 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Otomobil ters yöne girip TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil ters yöne girip TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
TIR şarampole devrildi: 1 yaralı mask
TIR şarampole devrildi: 1 yaralı
22 yaşındaki genci vurdular! mask
22 yaşındaki genci vurdular!
Körfez’de öğrenciye darp iddiası! mask
Körfez’de öğrenciye darp iddiası!
Ural Belgin hayatını kaybetti mask
Ural Belgin hayatını kaybetti
6 araç ardı ardına çarpıştı mask
6 araç ardı ardına çarpıştı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü

GALERİ

KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL