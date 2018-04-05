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Cenazeye giderken kızının ölüm haberi ile yıkıldı!

Trabzon’da kaldırımda yürürken freni patlayan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sema Yönev’in babası kızının ölüm haberini bir yakınlarının Kocaeli'ndeki cenazesine giderken aldı.

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Trabzon’da bugün Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde 61 DT 056 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev’e çarptı. Bölgeye gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Yönev, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Feci kazada hayatını kaybeden Sema Yönev’in Giresun’un Alucra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, babası Eyüp Yönev’in de bir yakınlarının cenazesi için Kocaeli’ne giderken acı haberi mola verdikleri Amasya’da öğrendiği ve bu kez kızının cenazesi için Trabzon’a hareket ettiği öğrenildi.

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