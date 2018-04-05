Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:28 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:29 TSİ )

Türk Ocakları Türkeş için lokma dağıttı

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi tarafından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in ölümünün 21. Yıl dönümü vesilesiyle Sabri Salım Parkı’nda bin adet lokma dağıtıldı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi tarafından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in ölümünün 21. Yıl dönümü vesilesiyle Sabri Salım Parkı’nda bin adet lokma dağıtıldı. Programa Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir’in yanı sıra Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, “Bugün Türk Dünyasının son Başbuğu rahmetli Alparslan Türkeş beyin vefatının 21. Yıldönümü. Biz Türk Ocakları Kocaeli Şubesi olarak Başbuğumuzu anmak için halkımıza lokma dağıtıyoruz. Allah niyetimizi kabul etsin. Alparslan Türkeş beyin çizdiği doğrultuda ilerlemeye Türk Milliyetçiliği fikrine hizmet etmeye devam edeceğiz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Bugün 09:28 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti mask
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti
Tekel bayiler bir günlük kepenk kapatacak mask
Tekel bayiler bir günlük kepenk kapatacak
Belediye başkanı hakkında suç duyurusu mask
Belediye başkanı hakkında suç duyurusu
İzmit'te bisiklet girmeyen ev kalmayacak mask
İzmit'te bisiklet girmeyen ev kalmayacak
Baro eski başkanı Tacettin Değer son yolcuğuna uğurlandı mask
Baro eski başkanı Tacettin Değer son yolcuğuna uğurlandı
Toker: Rahmetli dedem olsa tavrım değişmez! mask
Toker: Rahmetli dedem olsa tavrım değişmez!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü

GALERİ

KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL