Türk Ocakları Türkeş için lokma dağıttı

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi tarafından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in ölümünün 21. Yıl dönümü vesilesiyle Sabri Salım Parkı’nda bin adet lokma dağıtıldı. Programa Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir’in yanı sıra Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, “Bugün Türk Dünyasının son Başbuğu rahmetli Alparslan Türkeş beyin vefatının 21. Yıldönümü. Biz Türk Ocakları Kocaeli Şubesi olarak Başbuğumuzu anmak için halkımıza lokma dağıtıyoruz. Allah niyetimizi kabul etsin. Alparslan Türkeş beyin çizdiği doğrultuda ilerlemeye Türk Milliyetçiliği fikrine hizmet etmeye devam edeceğiz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.