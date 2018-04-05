KOTO’da çifte kurban kesildi

Kocaeli Ticaret Odası’nın ‘meslek komitesi asil ve yedek üye seçimleriyle, meclis üyesi asil ve yedek üye seçimleri’ 3 Nisan 2018 Salı günü üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Seçimle birlikte göreve seçilen yeni meclis ve komite üyeleri geçtiğimiz gün KOTO Başkanı Necmi Bulut’un ev sahipliğinde Oda binasında bir araya gelerek, kurban kesti. Biri yeni çalışma döneminin hayırlı olması dileğiyle Oda meclis ve komite üyeleri adına, biri de 12. Meslek Komitesi’nden meclis üyesi seçilen Mehmet Kaya’nın adağı olmak üzere çifte kurban kesimi gerçekleşti.
BULUT: ÜYELERİMİZE ÖZEL TEŞEKKÜR
Kurban kesimi öncesi yaptığı konuşmasında, Oda seçimlerine yoğun ilgi gösteren Oda üyelerine özellikle teşekkür eden Başkan Bulut, “Kongremiz, Odamız ve üyelerimize yakışır şekilde, seviyeli ve saygılı bir ortamda geçti. Odamız organ seçimlerine yüzde 60’ın üzerinde katılım oldu. Bu ilginin ve ortamın tesisinde bizlere destek veren üyelerimize teşekkürü borç biliyoruz. Kurbanlarımızı da kestik. Allah kabul etsin” dedi. Kesilen kurbanlar, hayır kurumlarına bağışlandı.
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Yorumlar
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Engin - küçük işletme olarak aidat ödemekten başka hiç bir iletişimiz yok bu tip odaları ya kapatacan yada işilevini değiştirecen , yada küçük ölçekli işletmelrinden aidat altında harac almayacan
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