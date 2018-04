Başak: Bizim işimiz futbol, mücadeleden kaçabilir miyiz?

Başak, haklı eleştirileri her zaman kabul ettiklerini ancak hakaretler karşısında çok üzüldüklerini belirtti.

İLK YARI TABLO ORTADAYDI

Bu sezon 24 maçta sahaya çıkan ve 2 de gole imza atan Murat Soner Başak, ruhsuzlar, bilerek oynamıyorlar şeklinde sarf edilen söylemler karşısında çok üzüldüklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: İyi bir ilk yarı geçiremedik. Zaten tablo ortadaydı. İkinci yarıya yenilgi ile başladık ancak sonrasında çok güzel bir seri yakaladık.

ELEŞTİRİLECEĞİZ Kİ DOĞRUYU GÖRECEĞİZ

İddialı bir konuma gelince heyecanlandık, “Acaba Play-Off olur mu?” denildi. Biz de buna aynı şekilde tepki vermek istedik. Açıkçası kolay değildi. Kötü oynadığımız dönemler oldu. Eleştirmek taraftarın en doğal hakkı. Herkes işini, gücünü, eşini, çocuğunu bırakıyor, maçlara geliyor, deplasmanlara gidiyor. Haklı eleştirilere her zaman saygımız sonsuz. Eleştirileceğiz ki doğruyu göreceğiz.

BİZİM YATLARIMIZ YOK Kİ

Ama “Ruhsuz, istemiyorlar, bilerek oynamıyorlar” gibi söylemler yaralıyor. 4 senedir buradayız ve bunu hak etmedik. Haftada 2 antrenman yapıp halı saha maçına gelir gibi maçlara gelmiyoruz ki. Futbol bizim işimiz, ekmeğimiz. Buna haksızlık edebilir miyiz? Hem bizim yatlarımız, katlarımız yok ki rahat hareket edilelim. Tam tersi daha çok kendimizi zorlamak zorundayız. Çünkü hepimizin eline bakan birileri var.

RUHUMUZLA, BEDENİMİZ İLE SAVAŞACAĞIZ

Kocaelispor’dan ayrıldığım zaman buraya sadece 10 kilometre uzakta olacağım. Gölcük’te yaşayacağım, her gün İzmit’e geleceğim. Kısacası her gün yüz yüze bakacağız. Her şey futboldan ibaret değil. Önümüzde 5 maç var. Bu maçlarda çıkacağız ve bu güne kadar ruhumuzla bedenimiz ile nasıl mücadele ettiysek kalan maçlarda da öyle mücadele edeceğiz.

CİZDE’DEKİ MAÇTA BURNUMU YARDILAR

Cizre maçından 1 gün önce bir yerde haber okudum. Haberde “Bizim Cizre’de çok iyi karşılandığımız ve ağırlandığımız yazılmıştı. Ancak böyle bir şey yoktu. Maç öncesi başkanımıza, futbol şubemize hakaretler, üzerlerine yürümeler oldu. Maç içinde edilen küfürlerin haddi hesabı yoktu. İlk yarı bitiminde tünele girerken de benim burnumu buzla yardılar. Koridorlarda da aynı olaylar. Maç bitti onlara “Bakın burası Cizre, hadi ne yapabiliyorsanız yapın” dedik. Baktık ki tersine döndüler.

GEÇEN HAFTA TARSUS’A DA YAPMIŞLAR

Buradaki maçta saha içinde yürürken Mazlum adındaki futbolcu bize bakıyordu ve bizi tahrik ediyordu. Ben de ona “Dön önüne” dedim. O da cevap verdi ve küçük bir arbede oldu. Büyütülecek şeyler değildi. Kulüp müdürleri sahaya çıkmak istememiş. Hoş biz bir şey yapmadık da, kendileri oraya gelen herkesi dövüyor. Geçen hafta Tarsus’a da yapmışlar.