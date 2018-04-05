Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:59 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:12 TSİ )

Çintimar: Kocaelispor’un muhatabı artık biz değiliz

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimarİsmetpaşa Stadı’ndaki görevli personele talimat vererek “Stattaki rutin işlerinize devam edin. Temizlik, çim bakımı ve diğer eksikliklerle ilgili gereken ne varsa yapın” demişti. Çintimar’dan konu ile ilgili sıcak açıklamalar geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimarİsmetpaşa Stadı’ndaki görevli personele talimat vererek “Stattaki rutin işlerinize devam edin. Temizlik, çim bakımı ve diğer eksikliklerle ilgili gereken ne varsa yapın” demişti. Çintimar’dan konu ile ilgili sıcak açıklamalar geldi.

MAÇ OYNANACAKMIŞ GİBİ

Çintimar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Arazi yeni sahiplerine resmen teslim edildi. Bundan sonra Kocaelispor Kulübü’nün muhatabı onlardır. Bizler yine de personelimizi burada tutup maç oynanacakmış gibi hareket etmeye devam edeceğiz. TFF yetkilileriyeni statta incelemelerde bulundu. Raporu bekliyoruz.Bizce her hangi bir problem yok. Ardından toplanacak olan İl Spor Güvenlik Kurulu ile her şey netliğe kavuşacak.

Bugün 09:59 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kızılcabölük maçı büyük ihtimalle seyircisiz! mask
Kızılcabölük maçı büyük ihtimalle seyircisiz!
İzmit GB ve Y.Kandıra 2.Küme’den çekildi… mask
İzmit GB ve Y.Kandıra 2.Küme’den çekildi…
2.K. U-19’da iki maç oynanacak mask
2.K. U-19’da iki maç oynanacak
Kartal’a Kocaeli’nden tam destek geldi… mask
Kartal’a Kocaeli’nden tam destek geldi…
Çim Hokeyciler kısa kesti mask
Çim Hokeyciler kısa kesti
Kocaeli Güneş - Kartepe Bld. mask
Kocaeli Güneş - Kartepe Bld.
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü

GALERİ

KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL