Çintimar: Kocaelispor’un muhatabı artık biz değiliz

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimarİsmetpaşa Stadı’ndaki görevli personele talimat vererek “Stattaki rutin işlerinize devam edin. Temizlik, çim bakımı ve diğer eksikliklerle ilgili gereken ne varsa yapın” demişti. Çintimar’dan konu ile ilgili sıcak açıklamalar geldi.
MAÇ OYNANACAKMIŞ GİBİ
Çintimar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Arazi yeni sahiplerine resmen teslim edildi. Bundan sonra Kocaelispor Kulübü’nün muhatabı onlardır. Bizler yine de personelimizi burada tutup maç oynanacakmış gibi hareket etmeye devam edeceğiz. TFF yetkilileriyeni statta incelemelerde bulundu. Raporu bekliyoruz.Bizce her hangi bir problem yok. Ardından toplanacak olan İl Spor Güvenlik Kurulu ile her şey netliğe kavuşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz