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Bugün 10:04 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:06 TSİ )

Gündoğdu: Futbolcuların omuzlarına ağır yük verdik

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, futbolcuların ikinci yarıda travmadan başarı ile çıktıklarını, ancak onlara ağır yükler verdiklerini ifade etti.

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Gündoğdu kalan maçlarda aynı ciddiyetle mücadele edeceklerini ifade etti ve şu şekilde konuştu: Bazıları “Düşme hedefimiz de yok, Play-Off hedefimiz de. Bu durum takımı rahatlatır” diyor. Ancak futbolcular kendileri için de mücadele etmek zorunda.5 maçımız kaldı. 15 puanın tamamına talibiz. Düzyurt maçına aynı ciddiyetle gidip 3 puanı almaya çalışacağız.

SUNİ ÇİMDEN ETKİLENMEYİZ

Kocaelispor’un marka değeri yüksek olduğu için rakiplerimiz bize farklı motive oluyor. Dahası rakip futbolcular yatırım için de ekstra mücadele ediyor. Çünkü her futbolcu Kocaelispor’da forma giymek ister. Büyük bir camiada, 15-20 bin taraftara oynamakla, bin taraftara oynamak arasında çok fark var. Futbolcu bunu yaşamak ister.Düzyurt maçımız suni çimde. Tabi ki adapte sorunu olabilir ama çok etkileneceğimizi sanmıyorum.

TRANSFER AÇILIRSA…

Her hoca hem kendi hem de kulübün geleceğini düşünmek zorunda. Bahri başkanımızla ilk konuşmamızda bir oluşumdan bahsetti ve projesini anlattı. Ben de kendisine “Bu oluşumun bir parçası olmak ve başarıda benim de katkım olsun istiyorum” dedim. Transfer açılır, açılmaz onu bilemiyorum. Transfer açılırsa Kocaelispor’da kesin olarak devam edebilirim, tersi bir durumda yönetim ile görüşmeler yaparız. Ne çıkar bilemiyorum.

İKİNCİ GÖREVİN YÜKÜ ÇOK AĞIRDI

Geldiğim günden bu güne kadar çok iyi şeyler yaşadım. Burada olduğum için çok memnunum. Zaman zaman her ailede olduğu gibi sıkıntılar olur ama çocukların performansından, geri dönüşlerinden çok memnum. Travma halindeydiler ve bundan çok iyi çıktılar. Onlara ikinci bir görev verdik, misyon yükledik. O görev biraz ağırdı.

Bugün 10:04 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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