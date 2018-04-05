Remzi Demirer, Şener Dal’ı ağırladı

Kocaelispor’da da Teknik Direktörlük yapan ve 1985’te Yılın En İyi Teknik Direktörü seçilen Şener Dal ilimizdeydi.TÜFAD’ınkurucularından da olan Şener Dal, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki 2006 doğumlu futbolcuların il karması seçmelerini de dikkatli bir şekilde takip etti.
DEMİRER: BİZİM İÇİN ONUR
TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer “Hocaların hocası Şener Dal ustamızı ağırlamaktan büyük onur ve keyif duyuyoruz. O’nun bizlere gösterdiği yoldan hiçbir zaman sapmadık. Allah o’na sağlıklı ve uzun ömürler versin” dedi. 1945 Balıkesir doğumlu olan Şener Dal 1. Lig’de (Süper Lig) mücadele eden Kocaelispor’u 1981-82, 1983-86 yılları arası ve 1987-88 sezonlarında başarı ile çalıştırdı. Şener Dal uzun süreden beri Antalya’da ikamet ediyor.
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - Kırmızı kazaklı Şener Hoca.....1981-82 de İstanbul kulüplerini peş peşe yenip ilk beşe gelince Milliyet Gazetesi arka sayfadaki spor sayfasına tam sayfa haber olmuştu.....Emekli Pilot Yüzbaşı Şener Dal Hocamız, Allah selamet versin.
Mehmet Yavuz - şener hocamıza hoş geldin demekle birlikte hala farklı alanlarda kitaplar okuduğunu remzi demirer başkanımızdan duymuştum. bunun bilinmesini ve diğer teknik adamlarımız için bir model olmasını temenni ediyorum.
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