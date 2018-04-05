Kocaelispor’a ihtar gelirse Kızılcabölük maçı 5. kez ihtar alındığı için seyircisiz oynanacak. İsmetpaşa Stadı’nda maç oynamak için arazinin yeni sahipleri ikna edilemezse belki de Kocaelispor’un yeni stattaki açılış maçı seyircisiz olacak. Öte yandan maç öncesi stat içinde Kocaelisporlu futbolculara saldıran Cizresporlu futbolcu Mazlum Öndil de PFDK’ya sevk edilirken, Kocaelispor’dan her hangi bir futbolcu disipline sevk edilmedi.
Bugün 10:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:21 TSİ )
Kızılcabölük maçı büyük ihtimalle seyircisiz!
Kocaelispor Kulübü, Cizrespor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.
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Bugün 10:06 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz