Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:21 TSİ )

Kızılcabölük maçı büyük ihtimalle seyircisiz!

Kocaelispor Kulübü, Cizrespor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’a ihtar gelirse Kızılcabölük maçı 5. kez ihtar alındığı için seyircisiz oynanacak. İsmetpaşa Stadı’nda maç oynamak için arazinin yeni sahipleri ikna edilemezse belki de Kocaelispor’un yeni stattaki açılış maçı seyircisiz olacak. Öte yandan maç öncesi stat içinde Kocaelisporlu futbolculara saldıran Cizresporlu futbolcu Mazlum Öndil de PFDK’ya sevk edilirken, Kocaelispor’dan her hangi bir futbolcu disipline sevk edilmedi.

Bugün 10:06 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kızılcabölük maçı büyük ihtimalle seyircisiz! mask
Kızılcabölük maçı büyük ihtimalle seyircisiz!
İzmit GB ve Y.Kandıra 2.Küme’den çekildi… mask
İzmit GB ve Y.Kandıra 2.Küme’den çekildi…
2.K. U-19’da iki maç oynanacak mask
2.K. U-19’da iki maç oynanacak
Kartal’a Kocaeli’nden tam destek geldi… mask
Kartal’a Kocaeli’nden tam destek geldi…
Çim Hokeyciler kısa kesti mask
Çim Hokeyciler kısa kesti
Kocaeli Güneş - Kartepe Bld. mask
Kocaeli Güneş - Kartepe Bld.
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü

GALERİ

KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL