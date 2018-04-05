Kızılcabölük maçı büyük ihtimalle seyircisiz!

Kocaelispor’a ihtar gelirse Kızılcabölük maçı 5. kez ihtar alındığı için seyircisiz oynanacak. İsmetpaşa Stadı’nda maç oynamak için arazinin yeni sahipleri ikna edilemezse belki de Kocaelispor’un yeni stattaki açılış maçı seyircisiz olacak. Öte yandan maç öncesi stat içinde Kocaelisporlu futbolculara saldıran Cizresporlu futbolcu Mazlum Öndil de PFDK’ya sevk edilirken, Kocaelispor’dan her hangi bir futbolcu disipline sevk edilmedi.