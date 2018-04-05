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TIR şarampole devrildi: 1 yaralı

Kartepe'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR şarampole devrildi. Yaralanan TIR sürücüsü tedavi altına alındı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İbrahim Karhan idaresindeki 06 FR 6881 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü İbrahim Karhan, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 10:09 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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