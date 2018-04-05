İzmit, 12 yıldızlı şehir oldu

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi tarafından her yıl düzenlenen 12 Yıldızlı Şehir ünvanına İzmit Belediyesi daha önceden olduğu gibi yine layık görüldü.
DAHA ÖNCEDEN DE ALINDI
İzmit Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi için gittiği Fransa’nın Strazburg şehrinde aldı. Türkiye’nin de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Konseyi’nin Yerel Yönetimler Asamblesi’nin her yıl Avrupa’da yapılan demokrasi, sosyal belediyecilik alanındaki belediye projelerini değerlendirdiğini söyleyen Başkan Doğan, “ Konsey, projelerden örnek olanlarını seçiyor, 12 Yıldızlı Şehir ünvanıyla sertifikalandırıyor. İzmit Belediyesi olarak biz de onlarca belediye gibi projelerimizle bu değerlendirmeye katıldık. Değerlendirmenin sonunda belediyemizin bu ödüle layık görülmesi şehrimiz adına onur vericidir” dedi.
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Yorumlar
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Fatma Ertek - BAŞİSKELE YEDİ YILDIZLIYDI, GEÇTİ Mİ YANİ ONU
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