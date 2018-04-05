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İzmit, 12 yıldızlı şehir oldu

İzmit Belediyesi’nce hazırlanan Çok Kültürlü Toplumlarda Birlikte Yaşam Saygı, Diyalog ve Etkileşim Projesi, Avrupa’nın 24 belediyesi arasına girerek şehrimize 12 Yıldızlı Şehir ünvanını kazandırdı.

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Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi tarafından her yıl düzenlenen 12 Yıldızlı Şehir ünvanına İzmit Belediyesi daha önceden olduğu gibi yine layık görüldü.

DAHA ÖNCEDEN DE ALINDI

İzmit Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi için gittiği Fransa’nın Strazburg şehrinde aldı. Türkiye’nin de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Konseyi’nin Yerel Yönetimler Asamblesi’nin her yıl Avrupa’da yapılan demokrasi, sosyal belediyecilik alanındaki belediye projelerini değerlendirdiğini söyleyen Başkan Doğan, “ Konsey, projelerden örnek olanlarını seçiyor, 12 Yıldızlı Şehir ünvanıyla sertifikalandırıyor. İzmit Belediyesi olarak biz de onlarca belediye gibi projelerimizle bu değerlendirmeye katıldık. Değerlendirmenin sonunda belediyemizin bu ödüle layık görülmesi şehrimiz adına onur vericidir” dedi.

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Yorumlar

(1)
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Fatma Ertek - BAŞİSKELE YEDİ YILDIZLIYDI, GEÇTİ Mİ YANİ ONU

Yanıtla . 0Beğen 05 Nisan 13:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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