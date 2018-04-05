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Okul müdürünün aracı yaya geçidini işgal ediyor!

"Trafik kurallarını ihmal etmek" hemen hemen her gün görebileceğimiz bir durum fakat bunu yapanın bir eğitimci olması ayriyeten dikkatleri çekiyor.

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"Trafik kurallarını ihmal etmek" hemen hemen her gün görebileceğimiz bir durum fakat bunu yapanın bir eğitimci olması ayriyeten dikkatleri çekiyor. Ouyucumuz tarafından WhatsApp Haber İhbar hattımıza gönderilen bir fotoğraf bu durumu özetliyor. Normalde yayaların kullanması gereken geçidi her sabahDerince Çınarlı İlkokulu Müdürünün aracı işgal ediyor. Bu durum her sabah çocuklarını okula bırakan velilerin dikkatini çekti. Veliler, "Kocaeli Derince Çınarlı İlkokulu okul müdürü aracını sürekli okul önünde bulunan yaya geçidi üzerine park etmeyi alışkanlık haline getirmiş" diyor.

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Yorumlar

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Adnan Deniz - Son yayınlanan KHK okul bahçelerine araç çekmek yasaklandı. Okul Müdürü aracını zorunlu olarak boş yerlere bırakmak zorunda kalıyor.Okullarımızın mahalle arasında olması nedeniyle bu eylem gerçekleşmiş olabilir. keşke okul müdürünün görüşü alınsaydı daha iyi olurdu.

Yanıtla . 0Beğen 05 Nisan 13:43

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