Dart’ta şampiyonlar: Yenikent ve Y.Kaptan

Üç gün süren 18 kız ve 17 erkek okulunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar heyecanlı geçti. Kızlarda Yenikent, erkeklerde Yahyakaptan zirveye çıktı. Her sporcuya 3’er atış atma hakkı verilirken, toplam 200 sporcu heyecan yaşadı ve yaşattı. Erkekler ve kızlarda ilk iki sırayı alan takımlar, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı. 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak şampiyonanın hangi ilde düzenleneceği daha sonra belli olacak. Kızlarda şampiyonluğu Yenikent Anadolu Lisesi elde ederken, ikinci İzmit Lisesi, üçüncü Muammer Dereli Fen Lisesi, dördüncü Kartepe İmam Hatip Anadolu lisesi oldu. Erkeklerde ilk dört sırayı alan takımlar, birinci Yahya Kaptan AL, ikinci Kartepe İmam Hatip AL, üçüncü Muammer Dereli Fen Lisesi ve dördüncü Cebir MTAL oldu.