Üç gün süren 18 kız ve 17 erkek okulunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar heyecanlı geçti. Kızlarda Yenikent, erkeklerde Yahyakaptan zirveye çıktı. Her sporcuya 3’er atış atma hakkı verilirken, toplam 200 sporcu heyecan yaşadı ve yaşattı. Erkekler ve kızlarda ilk iki sırayı alan takımlar, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı. 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak şampiyonanın hangi ilde düzenleneceği daha sonra belli olacak. Kızlarda şampiyonluğu Yenikent Anadolu Lisesi elde ederken, ikinci İzmit Lisesi, üçüncü Muammer Dereli Fen Lisesi, dördüncü Kartepe İmam Hatip Anadolu lisesi oldu. Erkeklerde ilk dört sırayı alan takımlar, birinci Yahya Kaptan AL, ikinci Kartepe İmam Hatip AL, üçüncü Muammer Dereli Fen Lisesi ve dördüncü Cebir MTAL oldu.
Bugün 10:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:46 TSİ )
Dart’ta şampiyonlar: Yenikent ve Y.Kaptan
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Dart İl Birinciliği maçları, Yahya Kaptan Atılım Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda oynanan final maçlarıyla sona erdi.
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Bugün 10:42 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz