2.Lig Yıldız Kızlar Voleybol’da 1 maç vardı

Gündemde 2 maç oynaması gerekirken, sadece bir maç oynanabildi. 29 Ekim Ortaokulu sahada hazır bulunurken, rakibi Özel Atafen maça çıkmadı ve hükmen 3-0 yenik sayıldı. Günün ilk maçında ise İzmit 7. Boru ile ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulları karşı karşıya geldi. Her iki takım ilk maçlarına çıktı. ODTÜ Geliştirme maçı 2-0 kazandı, ilk galibiyetini aldı. 7 takımın mücadele ettiği ve 2 grup üzerinden oynanan 2.Lig Voleybol maçları, bugün ikinci maçlarla devam edecek. Pazartesi günü ise yarı final maçları oynanacak.

İZMİT 7 BORU O.O.: 0 ÖDTÜ GVÖ KYÖD: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze İlbey ***, Süha Küçüközler ***

İZMİT 7. BORU OO: İkbal **, Rümeysa **, Yağmur Ercan ***, Yağmur Yıldırım **, Melis Esma **, Şimal **, Doğa **, Eda **

ÖDTÜ GVÖ KYÖD: İrem ***, Yağmur ***, Defne ***, Selin ***, Erçin ***, Ayşe **, Derin **, Ekin ***, Nilsu ***

SETLER: 18-25, 17-25