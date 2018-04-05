Çim Hokeyciler kısa kesti

Avni Kalkavan’da 2 gün süren müsabakalarda genç kızlar, genç erkekler ve yıldızlarda toplam 7 okul mücadele etti. Çim hokeyinde toplam 90 sporcu yer aldı. 5 resmi hakemin görev yaptığı maçlarda, genç kızlarda, Hereke Anadolu Lisesi birinci, Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi ikinci oldu. Erkeklerde ise Dilovası Halk Eğitim birinci, Kandıra Halk Eğitim ikinci oldu. Sıcak havada, zor şartlarda tamamlanan final maçları sonrasında, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. Çim hokeyinde erkeklerde ve kızlarda ilk sırayı alan iki takım, Türkiye Şampiyonası’nda İlimizi temsil edecek. N Ahmet AKAY

TEKNİK SONUÇLAR:

ERKEKLER:

1.Dilovası Halk Eğitim Müd.

2.Kandıra Halk Eğitim

KIZLAR:

1.Hereke Anadolu Lisesi

2.Kandıra Akçakoca AL.