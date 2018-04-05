İzmit GB ve Y.Kandıra 2.Küme’den çekildi…

Herhangi bir yatırım da olmadığı için, rakipler çaresizlik içerisinde bekliyor. Yazılı açıklama şöyle… “07.04.2018 Cumartesi günü Derbent Stadı’nda saat 18.15’te oynanması gereken Eşmespor - İzmit G.B. 2.Küme Futbol müsabakası, İzmit G.B.’nin ligden çekildiğini bildirmesi sebebiyle, Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi. 07.04.2018 Cumartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Yarımca Spor - Yeni Kandıra 2.Küme Futbol Ligi müsabakası , Yeni Kandıraspor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi”…