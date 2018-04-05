Herhangi bir yatırım da olmadığı için, rakipler çaresizlik içerisinde bekliyor. Yazılı açıklama şöyle… “07.04.2018 Cumartesi günü Derbent Stadı’nda saat 18.15’te oynanması gereken Eşmespor - İzmit G.B. 2.Küme Futbol müsabakası, İzmit G.B.’nin ligden çekildiğini bildirmesi sebebiyle, Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi. 07.04.2018 Cumartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Yarımca Spor - Yeni Kandıra 2.Küme Futbol Ligi müsabakası , Yeni Kandıraspor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi”…
Bugün 11:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
İzmit GB ve Y.Kandıra 2.Küme’den çekildi…
2.Küme Futbol Ligi’nde yaprak dökümü sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, daha ligler bitmeden takımlar birer ikişer liglerden çekildiğini açıklamaya başladı.
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Bugün 11:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz