Paletli yüzücülerden Türkiye derecesi

Paletli yüzme branşında, gençler kategorisinde üst üste Türkiye şampiyonlukları elde eden Yeşil-Siyahlı spor kulübü, başarısını bir üst yaş gurubuna taşıyarak büyükler kategorisinde de ödül kürsüsü mutluluğu yaşadı. 29 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen 12 ilden yarışlara katılan 25 spor kulübünden 156 sporcunun kulvarlarda kıyasıya mücadelesine sahne olan TSSF Paletli Yüzme Büyükler Türkiye Şampiyonası’ndan takım halinde gümüş madalya ile ayrılan Şehitkamilli sporcular, ödül kürsüsünde mutluluk yaşadı. Şampiyona esnasında 2’ncilik kupasının yanı sıra, Yunus Ayvazoğlu’nun 400 metre çift palet disiplininde Türkiye rekoru kırması Gaziantep’e ayrı bir gurur yaşattı.