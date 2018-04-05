Darıcalı karateciler hep kürsüde

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda, 59 ilden bin 260 erkek, 944 kız sporcu mücadele etti. 15 sporcuyla şampiyonaya katılan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, şampiyonadan 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Gaziantep’teki organizasyonu 3'üncülükle tamamladı. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, milli takımlara 7 sporcu göndererek önemli bir başarı elde etti.

İKİ KATEGORİDE YAPILDI

Kata ve Kumite olmak üzere iki kategoride yapılan şampiyonada kata branşında 12’si ferdi, 6'sı takım halinde, kumite branşında ise 38 ferdi dalda madalyalar sahiplerini buldu. Şahinbey Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda genel klasmanın ilk sırasında 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yer aldı. 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile 2’nci sırayı alan Uşak Karate Özlem Spor Kulübü, şampiyonanın en çok podyum gören kulübü oldu.