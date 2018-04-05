Alt yapı çalışmalarıyla dikkat çeken kentimizin iki güzide kulübü Kocaeli Güneşspor ile Kartepe Belediyespor karşılaşacak. 19.00’da başlayacak maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.
Bugün 11:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:25 TSİ )
Kocaeli Güneş - Kartepe Bld.
U-17 Futbol Ligi Play-Off A Grubu’nda müthiş bir maç var.
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Bugün 11:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz