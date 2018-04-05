SP hastası Aygün’e pilot tulumu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Serap ile Beşir Edebali çiftinin 8 yaşındaki serebral palsi hastası oğulları Aygün'ün yıllardır kurduğu pilot olma hayalini AHBAP Kocaeli üyeleri gerçekleştirmişti. Dün akşam Aygün’ü evinde ziyaret eden AHBAP Kocaeli üyeleri Aygün’le keyifli vakit geçirdi. Aygün’e bir de pilot tulumu hediye ettiklerini belirten AHBAP Kocaeli İl Temsilcisi Devrim Aşan, “Daha önce pilot olma hayalini gerçekleştirdiğimiz Serebral Palsi hastası Aygün'ü evinde ziyaret ederek bizden istediği pilot tulumunu verdik. Aygün’ün gözlerindeki mutluluk paha biçilemez. Aygün bizimle iyileşip, bizimle büyüyecek. Aygün’ün hayalini gerçekleştirmemizde bize destek olan herkese ve AHBAP Kocaeli üyelerine teşekkür ederim.” dedi.