Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:40 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:22 TSİ )

SP hastası Aygün’e pilot tulumu

Kocaeli’de yaşayan 8 yaşındaki serebral palsi hastası Aygün Edebali’nin pilotluk hayalini gerçekleştiren AHBAP Kocaeli, Aygün’ün kendilerinden istediği pilot tulumunu Aygün’e hediye ettiler.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Serap ile Beşir Edebali çiftinin 8 yaşındaki serebral palsi hastası oğulları Aygün'ün yıllardır kurduğu pilot olma hayalini AHBAP Kocaeli üyeleri gerçekleştirmişti. Dün akşam Aygün’ü evinde ziyaret eden AHBAP Kocaeli üyeleri Aygün’le keyifli vakit geçirdi. Aygün’e bir de pilot tulumu hediye ettiklerini belirten AHBAP Kocaeli İl Temsilcisi Devrim Aşan, “Daha önce pilot olma hayalini gerçekleştirdiğimiz Serebral Palsi hastası Aygün'ü evinde ziyaret ederek bizden istediği pilot tulumunu verdik. Aygün’ün gözlerindeki mutluluk paha biçilemez. Aygün bizimle iyileşip, bizimle büyüyecek. Aygün’ün hayalini gerçekleştirmemizde bize destek olan herkese ve AHBAP Kocaeli üyelerine teşekkür ederim.” dedi.

Bugün 11:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti mask
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti
Tekel bayiler bir günlük kepenk kapatacak mask
Tekel bayiler bir günlük kepenk kapatacak
Belediye başkanı hakkında suç duyurusu mask
Belediye başkanı hakkında suç duyurusu
İzmit'te bisiklet girmeyen ev kalmayacak mask
İzmit'te bisiklet girmeyen ev kalmayacak
Baro eski başkanı Tacettin Değer son yolcuğuna uğurlandı mask
Baro eski başkanı Tacettin Değer son yolcuğuna uğurlandı
Toker: Rahmetli dedem olsa tavrım değişmez! mask
Toker: Rahmetli dedem olsa tavrım değişmez!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü

GALERİ

KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL