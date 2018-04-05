Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Serap ile Beşir Edebali çiftinin 8 yaşındaki serebral palsi hastası oğulları Aygün'ün yıllardır kurduğu pilot olma hayalini AHBAP Kocaeli üyeleri gerçekleştirmişti. Dün akşam Aygün’ü evinde ziyaret eden AHBAP Kocaeli üyeleri Aygün’le keyifli vakit geçirdi. Aygün’e bir de pilot tulumu hediye ettiklerini belirten AHBAP Kocaeli İl Temsilcisi Devrim Aşan, “Daha önce pilot olma hayalini gerçekleştirdiğimiz Serebral Palsi hastası Aygün'ü evinde ziyaret ederek bizden istediği pilot tulumunu verdik. Aygün’ün gözlerindeki mutluluk paha biçilemez. Aygün bizimle iyileşip, bizimle büyüyecek. Aygün’ün hayalini gerçekleştirmemizde bize destek olan herkese ve AHBAP Kocaeli üyelerine teşekkür ederim.” dedi.
Bugün 11:40 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:22 TSİ )
SP hastası Aygün’e pilot tulumu
Kocaeli’de yaşayan 8 yaşındaki serebral palsi hastası Aygün Edebali’nin pilotluk hayalini gerçekleştiren AHBAP Kocaeli, Aygün’ün kendilerinden istediği pilot tulumunu Aygün’e hediye ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz