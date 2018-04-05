2.K. U-19’da iki maç oynanacak

Grubu’na dahil maçlarda darıca Kültür ve martı Spor Kulübü ile 41 Karadeniz Spor Kulübü kozlarını paylaşacak. Gebze Beşköyspor ile Darıca Türkeli ise grubun diğer maçını oynayacak. İlk maç Beylikbağı, ikinci maç Metin Oktay Stadı’nda oynanacak. Müsabakalar saat 19.15’te başlayacak.

TAKIMLAR O G B M A Y P Genç Kale Spor 5 4 1 0 17 4 13 Beşköy G.B. 5 4 0 1 20 9 12 Darıca Türkeli 5 3 0 2 11 8 9 Şekerpınar G.B. 5 3 0 2 10 9 9 Darıca K.Martı 5 2 1 2 12 10 7 41 Karadeniz 5 2 1 2 12 12 7 G.Kirazpınar 5 0 1 4 5 14 1 Ç.Menderes 5 0 0 5 3 24 0