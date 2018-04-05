Antrenman öncesinde Özel Çengelköy Anadolu Lisesi öğrencileri Teknik Direktör Şenol Güneş'e plaket ve çiçek verirken, Kocaeli'nden gelen bir grup taraftar da çalışmayı takip etti.
Bugün 11:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:49 TSİ )
Kartal’a Kocaeli’nden tam destek geldi…
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.
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Bugün 11:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz