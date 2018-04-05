Potada altyapı ligleri günü

Yarın U12, U13, U-14 liglerinde 4 maç oynanacak.
Akşamın programı şöyle…
18:30 U 12 K.Basket – Koc. G. İzmit Atatürk
20:00 U 13 Hanibal- K.Gelişim İzmit Atatürk
19:00 U 13 Göl. Us – K.Mürsel 17 Ağustos
20:30 U 14 P. Göl. B.- G.Yıldız. 17 Ağustos
Kocaeli mahalli yerel basketbol ligleri olanca hızıyla sürüyor.
Yarın U12, U13, U-14 liglerinde 4 maç oynanacak.
18:30 U 12 K.Basket – Koc. G. İzmit Atatürk
20:00 U 13 Hanibal- K.Gelişim İzmit Atatürk
19:00 U 13 Göl. Us – K.Mürsel 17 Ağustos
20:30 U 14 P. Göl. B.- G.Yıldız. 17 Ağustos
Bugün 11:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz