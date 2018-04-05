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Bugün 11:55 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:57 TSİ )

Potada altyapı ligleri günü

Kocaeli mahalli yerel basketbol ligleri olanca hızıyla sürüyor.

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Yarın U12, U13, U-14 liglerinde 4 maç oynanacak.

Akşamın programı şöyle…

18:30 U 12 K.Basket – Koc. G. İzmit Atatürk

20:00 U 13 Hanibal- K.Gelişim İzmit Atatürk

19:00 U 13 Göl. Us – K.Mürsel 17 Ağustos

20:30 U 14 P. Göl. B.- G.Yıldız. 17 Ağustos

Bugün 11:55 TSİ - Spor

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