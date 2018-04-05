İsmetpaşa Stadı taşınıyor!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü merkez binası ve Derince Spor İlçe Müdürlüğü binaları boşaltıldı. Protokol tribünü karşısında yer alan bilet kulübesi de yerinden söküldü ve farklı bir yerde değerlendirilmesi için depoya kaldırıldı.
ÇİNTİMAR KOLLARI SIVADI
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da taşınma işlemleri ile bire bir ilgilenirken, spor il müdürlüğü personeli statta maç yapılacakmış gibi rutin çalışmalarına devam etti. Öte yandan arazinin yeni sahipleri kapılara bekçi koydu. Arazi sınırlarına girmek isteyen basın mensupları ve statta yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlara izin verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz