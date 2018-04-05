Kocaelispor Kağıtçı’da çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamada “17 Ağustos Stadı’nın aşırı kuruması ve sulama imkanı bulunmaması nedeni ile antrenman programımız değişmiştir” ifadesine yer verildi. Bu açıklamadan, spor il müdürlüğünün statlarla ilgili rutin işlerini yapmadıkları algısı ortaya çıktı.