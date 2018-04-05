Kulüpten yapılan açıklamada “17 Ağustos Stadı’nın aşırı kuruması ve sulama imkanı bulunmaması nedeni ile antrenman programımız değişmiştir” ifadesine yer verildi. Bu açıklamadan, spor il müdürlüğünün statlarla ilgili rutin işlerini yapmadıkları algısı ortaya çıktı.
Bugün 12:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:04 TSİ )
Kocaelispor Kağıtçı’da çalıştı
Pazar günü Trabzon temsilcisi Düzyurtspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor dünkü antrenmanını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda yaptı.
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Bugün 12:01 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz