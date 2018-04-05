KOİF18 kapılarını açtı

Tarihin En Büyük İstihdam Seferberliği sloganıyla birlikte hizmete giren Kocaeli İnsanlar Kaynakları İstihdam ve Kariyer Günleri Fuarı, Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

5-6-7 NİSAN TARİHLERİNDE KAPILARINI AÇIK TUTACAK

İstihdamda milli seferberlik projesi kapsamında Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ortaklığında düzenlenen fuarda onlarca firma stand açarken iş bulmak isteyen ve kariyer gelişimine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar için KOİF18, 5-6-7 Nisan’da tarihleri arasında 3 gün boyunca kapılarını açık tutacak.

2023 HEDEFİ İŞSİZLİK ORANINI %5 SEVİYESİNE DÜŞÜRMEK

Programda ilk olarak konuşan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, “İstihdam ve işsizlik sadece ülkemizin değil tüm dünya ülkelerinin sorunlarından birisidir. Bizim de amacımız ülkemizde istihdam olanaklarını arttırarak büyümeyi sağlamaktır. Türkiye bu konuda büyümeye devam ediyor. 2018 yılının ilk dönemine baktığımızda ise 7.4 büyüme oranını görüyoruz. Bu rakamlara baktığımızda Türkiye G20 ülkeleri arasında büyüme oranında birinci sırada yer alıyor. Genel olarak rakamlara baktığımızda olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Geçen yıllara baktığımız işsiz rakamları devam ediyor. Hedefimiz şuan da yüzde 10.3 olan işsizlik rakamlarını 2023 yılında yüzde 5 seviyesine düşürmek olacaktır” dedi.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Güzel şeyler oluyor. Kocaeli büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Kocaeli örnek bir kent oldu. Bu başarı hepimizin başarısıdır. El birliğimizin iş birliğimizin gönül birliğimizin eseridir. İnşallah bundan sonra hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte başaracağız. El ele vererek hep birlikte çalışıyor ve kentimizin istihdam sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Hepimiz taşın altına elimizi koyuyoruz. Mesleki eğitim projelerimizle, KOMEK ile, ve İŞKUR ile yaptığımız projelerle vatandaşlarımız iş arayan değil aranan eleman durumuna geldi. İstihdam seviyesi yükseldi” ifadelerinde bulundu.

2018 YILININ İLK 3 AYINDA 16 BİN 661 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Son olarak kürsüye gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin önemli bir şehri. Türkiye ekonomisinin en önemli illerinin başında geliyor. 2017 rakamlarına baktığımızda Türkiye’de İstanbul’dan sonra en fazla vergi geliri sağlayan bir şehirdir. Kocaeli bir liman kentidir. 35 limanıyla Türkiye’nin en büyük liman hareketliliğinin yaşandığı bir şehirdir. Dış ticaret hacmi olarak Kocaeli’nin payı büyüktür. Böyle bir şehirde istihdamın ne kadar önemli olduğu ihtiyacı karşımıza çıkıyor. Kocaeli aynı zamanda eğitim anlamında da önemli bir potansiyele sahip konumda bulunuyor. Kocaeli’nde bulunan iki üniversitemiz insan kaynağı anlamında önemli kazanımlar sağlamaktadır. Özellikle istihdam konusu ülkemizin en önemli konularından biridir. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Kocaeli en fazla katkı sunan illerin başında gelmiştir. 2018 yılına baktığımızda istihdam seferberliği kapsamı içerisinde 16 bin 661 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiş durumdadır” ifadelerinde bulundu.