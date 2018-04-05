Her biri bu şehrin evladı olan gençler kalan haftalarda takıma girmek ve süre almak için var güçleri ile çalışıyor. Gündoğdu gençlerin mücadelesinden ötürü memnun olduğunu belirtiyor.
Bugün 12:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Gençler harıl harıl
Kocaelispor’un gelecek vaat eden gençleri antrenmanlardan geri kalmıyor ve hırsları ile teknik adam Galip Gündoğdu’ya “Ben buradayım” mesajı veriyor.
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Bugün 12:12 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz