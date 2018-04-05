Öge sol diz ağrıları olduğu için önceki günkü antrenmanda Kulüp Masörü Ali Arslan denetiminde yürüyüş yaptı ve teknik adam Galip Gündoğdu, deneyimli sol bek hakkında bilgi aldı. Kadir Öge’nin her hangi sorununun olmadığı öğrenilirken Düzyurt maçında forma giyebileceği ifade edildi. Öte yandan genç stoper Ali Keten’in sağ diz MR sonucuna göre hareket edilecek.
Bugün 12:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Kadir Öge’de sorun yok
Kocaelispor’un başarılı sol beki Kadir Öge, Cizrespor maçında hafif bir sakatlık geçirmişti.
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Bugün 12:13 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz