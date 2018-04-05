Kadir Öge’de sorun yok

Öge sol diz ağrıları olduğu için önceki günkü antrenmanda Kulüp Masörü Ali Arslan denetiminde yürüyüş yaptı ve teknik adam Galip Gündoğdu, deneyimli sol bek hakkında bilgi aldı. Kadir Öge’nin her hangi sorununun olmadığı öğrenilirken Düzyurt maçında forma giyebileceği ifade edildi. Öte yandan genç stoper Ali Keten’in sağ diz MR sonucuna göre hareket edilecek.