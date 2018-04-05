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Bugün 13:00 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:03 TSİ )

Ete - süte ZAM!

Yüzde 0,99'luk mart ayı enflasyonu hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüksek enflasyonda et ve süt gibi işlenmiş gıda ürünlerindeki yüksek artışların etkili olduğunu bildirdi.

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Yapılan değerlendirmede ette üç aylık artışın yüzde 8.05'e çıktığı ve süt ürünlerindeki yıllık artışın da yüzde 30'a yaklaştığı bilgisi verildi. Banka'nın hazırladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda özetle şu noktalalara dikkat çekildi:Birgün'de yer alan habere göre,bir önceki aya göre enerji ve gıda gruplarının katkısı sırasıyla 0.16 ve 0.07 puan artış yönünde oldu. Temel mal ve hizmet gruplarının katkısı ise 0,23 ve 0,05 puan azaldı.Alkol-tütün ve altın grubunun katkısında ise önemli bir değişim olmadı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarına göre enflasyonunun ana eğiliminde düşüş gözlendi. İşlenmiş gıda fiyatlarındaki olumsuz görünüm sürdü.

BEYAZ EŞYA CEP YAKTI

Dayanıklı mal grubundaki fiyat artışında otomobil yüzde 1,44 ile beyaz eşya yüzde 1,12 ile belirleyici oldu.

ELEKTRİĞE SUYA ZAM

Enerji fiyatları mart ayında yüzde 0,32 artmıştır. Bu dönemde uluslararası petrol fiyatlarının ve Türk lirasının yakın dönemdeki seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 yükseldi. Enerji grubu yıllık enflasyonu temelde baz etkisiyle 1.37 puan yükselerek yüzde 8,29'a ulaştı. Belediyelerce belirlenen şebeke suyu fiyatları yüzde 0,73 yükselirken, tüp gaz fiyatları yüzde 0,97 azaldı.

PEYNİRE BİR AYDA YÜZDE 2,5 ZAM

Kırmızı et fiyatlarında mart ayındaki yüzde 5,12 yükselişle birlikte ilk üç aydaki birikimli artış yüzde 8,05'e çıktı. Süt fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle bu üründe yıllık enflasyon yüzde 30'a yaklaştı. Öte yandan, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu da yüzde 14,42'ye ulaştı. Peynir ve diğer süt ürünleri ile ocak ayında ÖTV düzenlemesine gidilen alkolsüz içecekler grubunda yüksek fiyat artışları, sırasıyla yüzde 2,51 ve yüzde 1,46 ile sürdü.

ŞEKERDE TAT KAÇTI

Şeker fiyatlarında yüzde 5,49 düzeyindeki kaydedilen belirgin artış dikkat çekti. Bu gelişmeler sonucunda, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu yüzde 12.96'ya ulaştı.

Bugün 13:00 TSİ - Ekonomi

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