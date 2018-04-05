Sertif Gökçe, “Mesleğimiz layık olduğu noktada değildir”

Kocaeli Barosu üyeleri 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe’nin yanı sıra baro üyesi avukatlar katıldı. Programda konuşan Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Hak arama özgürlüğünün, demokrasinin, insan haklarının ve adil yargılamanın yılmaz savunucuları olan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Avukatlık mesleği, toplumun en önemli dinamiklerinden biri olan adalet ihtiyacının kurucu unsurlarından biridir. Her avukat, sahip olduğu tarihi ve kültürel miras gereği, savunma hakkını daima özgür bir biçimde temsil etmelidir. Halkın yargılama sürecine katılımını ve yargılamanın güvenliğini sağlayan avukatların, her türlü siyasi, hukuki, sosyolojik ve ekonomik baskıya direnmesi, toplum önünde sahip olduğu sorumluluğu en güçlü şekilde taşıması gerekmektedir. Mesleğimiz, ne yazık ki yaşadığımız sorunlar nedeniyle layık olduğu noktada değildir” dedi.

Yargıya ve adalete olan güven azaldı

Hukuk sistemindeki eksiklikler ve sorunların avukatlığın en temel değerlerine zarar verdiğini belirten Gökçe, “Yaşadığımız sorunların temelinde, her konuda olduğu gibi hukuk eğitimindeki eksiklikler yatmaktadır. Hukuk fakültelerinin sayısı arttıkça öğretim kalitesi düşmektedir. Öğrenciler hukukun temel kavramlarını, meslek hayatlarında uygulayacakları yöntemleri ve mesleki haklarını öğrenmeden avukatlığa adım atmaktadırlar. OHAL KHK’leri ile savunma mesleğinin baskı altına alındığı, avukatların yetki ve görevlerinin sürekli kısıtlandığı, adil yargılama hakkının çiğnendiği, yargıya ve adalete olan güvenin çok azaldığı bu dönemde savunmanın örgütleri olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolara yönelik konuşmalar, sarf edilen sözler bizi daha da derin endişeye ve kaygıya sevk etmiştir. Barolar uluslararası belgelerle güvence altına alınmış, kaynağını anayasadan alan ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleridir” dedi.

Hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunma görevi

Baroların bölünmesini eleştiren Gökçe, “Barolar, bağımsız savunmayı korumakla, avukatların yargı örgütü içindeki işlevini geliştirmekle, yargının genel sorunlarını takip etmekle, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma ve koruma görevi ile yükümlüdür. Bu kadar önemli görev ve sorumlulukları olan TBB ve baroları gruplara göre bölmek, avukatların baro levhasına yazılma zorunluluğunu kaldırmak, avukatlık mesleğine kabul, nakil, mesleğinden çıkarma işlerinin Adalet Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakılması ve savunmanın zaman içinde bakanlık emrine girmesi ile sonuçlanır. Yargılamada halkın temsilcisi olan avukatlık bir süre sonra devlet avukatlığına dönüşür. Bu durum ise hukuk devletinin, hukuk güvenliğinin ve adil yargılama hakkının ruhuna aykırıdır. Yine baroların bölünmesi ve her grubun kendi barosunu kurması, savunmanın müşterek sorularının tespitini imkansız hale, getirecek, savunma örgütünün bağımsızlığını ortadan kaldıracaktır. Baro mensubu avukata göre yargı kararları oluşacak, bu durumda yine vatandaş zarar görecektir” dedi.

Avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir

Gökçe “Barolar adli yargı müessesini ve CMK avukatlığını yöneterek adil yargılama hakkına uyulup uyulmadığını denetlemede staj eğitiminin verilmesi, avukatların mesleğe kabulü, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi, mesleğin ortak ihtiyaçlarının tespit edilmesi gibi çok ciddi görevler yürütmektedirler. Tüm bu sebeplerle savunma örgütlerinin parçalanması, demokratik hukuk devletinin ve savunmanın bağımsızlığına aykırıdır. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Avukatlar halkın vicdanıdır. Savunmaya yapılan saldırı halka yapılan saldırıdır. Avukatların sesi kesilirse yurttaşların nefesi kesilir. Barolar halkın sesidir. Barolar susarsa, halk susar. Kocaeli barosu olarak, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında Türkiye'nin demokratik, laik, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti yolunda inançla, kararlılıkla mücadele edeceğimizi ve bu yolda dayanışmayı, yardımlaşmayı daha da yükselteceğimizi burada bir kez daha belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.