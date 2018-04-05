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Karaosmanoğlu, kendi yaptırdığı broşürle kendini ele verdi

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman yaptığı basın açıklamasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun projelerimizin %91’ini tamamladık sözlerini eleştirdi.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Kaman, geçtiğimiz hafta sonu yapılan 1. Olağanüstü Kongre ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken kongrenin Halk TV dışında hiçbir televizyonun yer vermemesine sitem etti. Ardından Kaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri ile ilgili yaptığı sunumunda “Vaatlerimizin yüzde 91’ini tamamladık” sözlerini elindeki broşürden örnekler vererek eleştirdi.

50 BİN KİŞİYİ YOK SAYMAK BİZİ ÜZMÜŞTÜR

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Geçtiğimiz hafta 1. Olağanüstü Kongremiz yapıldı. Ankara’da coşkulu bir kongre yaşadık. Polis kayıtları 23 bin kişi, ama bizim kayıtlarımızda 50 bin kişi katıldı. Birçok siyasetle uğraşan iyi parti dışındaki arkadaşlarımla görüştüğümde İYİ Parti için olumlu beyanları oldu. Biz de bundan mutluyuz. Bizim mutsuz olduğumuz şey 50 bin kişinin geldiği bir kongreyi Halk TV dışında hiçbir televizyonun yer vermemesiydi. 50 bin kişiyi yok saymak bizi üzmüştür. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.

%90 DESEYDİ DAHA KOLAY ANLARDIK

Ardından Kaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri ile ilgili yaptığı sunumunda “Vaatlerimizin yüzde 91’ini tamamladık” sözlerini elindeki broşürden örnekler vererek eleştirdi. Kaman, “Sayın Karaosmanoğlu, kabaca yüzde 90 deseydi daha kolay anlardık da yüzde 91 deyince ince ayar hassas bir hesaplama yaptığı anlaşılıyor. Elimizde Karaosmanoğlu’nun 29 Mart 2009 yılı yerel seçimler için hazırlamış olduğu ve üzerinde imzasının bulunduğu Seçim Beyannamesi risalesi mevcut” şeklinde konuştu.

PROJELER YAPILMADI

Devamında Kaman, Büyükşehir’in projelerini sıralarken “Yarımca’dan Çayırköy’e kadar olan Monoray yapılmadı. Osman Gazi Köprüsü zarar ediyor. Kocaeli’nin kendi havaalanı olacak denildi. Cengiz Topel’de sivil uçuşlar başladı, ama etkin kullanılamıyor. Pist yetersiz. 5 yeni arıtma tesisi denildi, yapılmadı. Teleferik yapılmadı. Görkemli kongre merkezi yapılmadı. Gebze-İzmit arası Raybüs dedi, yapılmadı. Metrobüs, kent meydanı yapılmadı. Spor şehri olacağız, dünya sporcuları ağırlanacak dedi. Kocaeli’de sporun durumu ortada. Diğer sporculardan haberimiz yok. Darıca’dan Karamürsel’e sahilimizin tamamı hizmetinizde olacak dedi, denize kirlilikten girilmiyor” dedi.

MEMLEKET KRİZDE

Devamında Kaman, “Binlerce vatandaşımız daha ev sahibi olacak dedi. Kent Konut’ta bazı gruplara manzaralı ve ucuz fiyattan evler verildi. Sıradan vatandaşa pahalı ve arka cepheden evler verildi. 20 bin araçlık otoparkımız olacak dedi. Kısmen yapıldı. Şehir içindeki caddelerden vatandaş belediyeye zorla para ödüyor. Mesleki eğitim kursları ile işsizlik azalacak dedi. İşsizlik arttı, memleket krizde. Turizmin kalbi Kocaeli’de atacak dedi. Sormak isterim Kocaeli turizm kenti mi? Bu tabloya bakınca “Hayaller şahane, gerçekler Seka Park’ta lale” sözlerine yer verdi.

Bugün 13:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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