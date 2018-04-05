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Şehit Halisdemir'in adını yanlış yazmışlar!

15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir’in adı D-100 Karayolu üzeri, Mobesko Sitesi önünde yeni yapılan yaya üst geçidine verilmişti. Şehidimizin isminin yanlış yazılması geçidi kullananların dikkatlerinden kaçmıyor.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasından ilk kurşunu atan kahraman asker Astsubay Ömer Halisdemir’in adı D-100 Karayolu üzeri, Mobesko Sitesi önünde yeni yapılan yaya üst geçidine verilmişti. Üst geçitteki büyük hata bölgeden geçen vatandaşlarca dikkatleri çekiyor. Belediye yetkililerinin duruma ne zaman el atacağı bilinmezken geçidi kullanan vatandaşlar "Şehidimizin isminin yanlış yazılması bizi çok rahatsız ediyor, belediyeyi bir kaç kere aramamıza rağmen ilgilenilmedi" dediler.

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