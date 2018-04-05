Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:35 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:34 TSİ )

Çelik “İkinci bir masanın Kocaeli’ye faydası olmaz”

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında İl başkanları masası hakkında konuştu. Çelik,” . İYİ Parti’ninde masaya oturması gerekiyor. İkinci bir masanın Kocaeli’ ye bir faydası olmaz. Mevcut masa güçlenirse Kocaeli’ ye faydası olur.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik il binasında yaptığı haftalık olağan basın toplantısında kent ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.Çelik, İzmit’e yapılması planlanan Çöp Fabrikasıyla ilgili olarak,” Çöpleri yakmak yerine, ayrıştırmak neden düşünülmüyor? Yetkililerin Umuttepe’ye çöp kamyonlarının oluşturacağı yoğunluğu hesaplayabilmişler midir? Bu yönde bir çalışmaları var mıdır? “dedi. Çelik,” Bildiğiniz gibi geçen hafta Umuttepe’ye açılacak olan çöp yakma fabrikasını eleştirmiş ve Umuttepe’nin Dilovası’na dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etmiştik. Öyle görülüyor ki yetkililer yanlışlarında ısrar ederek hassasiyetimizi anlamak istemiyorlar” dedi.

Çöpleri yakmak yerine, ayrıştırmak neden düşünülmüyor

Çelik, “Biz de onlara sormak istiyoruz. Açılmak istenen bu fabrikanın yeri olarak neden Umuttepe tercih edildi? Çöpleri yakmak yerine, ayrıştırmak neden düşünülmüyor? Yetkililerin; Umuttepe’ye çöp kamyonlarının oluşturacağı yoğunluğu hesaplayabilmişler midir? Bu yönde bir çalışmaları var mıdır? Çöpleri ayrıştırıp hurdalarının geri dönüşüme, ayrıştırılamayanlarının da yakılarak enerji elde edilmesine yönelik 2 aşamalı planlama yapılmalıdır. Bunun için de 4-5 bölgede ayrıştırma üniteleri kurulmalı, ayrıştırılamayanları da yakılması için çöp fabrikasına taşınmalıdır. Böylece daha az maliyet ve sirkülasyon oluşur” dedi.

Lale devri bitecek

Çelik,” Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin halkın gündemine dönmek gibi bir meselesi yok. Kocaeli’nin çözüm bekleyen onlarca sorunu varken, belediye kalkıyor yıllarıdır Lale Festivali düzenliyor. Sanayi kenti Kocaeli’de lale festivalinin ne işi var? Bu memleketin geleceğini festivallerle oyalamayın. Kaynakları boşuna tüketiyorsunuz. Soğanını birkaç kuruşa mal ettiğiniz lalenin festivali için yüz binlerce lira para harcıyorsunuz. Osmanlı Devleti son zamanlarında lale kafasıyla endüstri 1.0’ı kaçırdı. Biz de şimdiki laleler sayesinde sanayi 4.0’ı kaçırıyoruz. Neyse ki 2019 geliyor. 2019’da Lale Devri bitecek” dedi.

Allah kimseyi şaşırtmasın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesini eleştiren Çelik, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, plansız planlamalarının bir neticesi olarak E-5 karayolunu yeterli genişlikte yapamadı. Sayın Başkan etrafta övüne övüne bol bol ağaç diktirmişti. Daha sonra da kendi diktirdiği bu ağaçları yolu genişletmek için kestirdi! Nitekim İbrahim Hoca 15 sene evvel de özenle bıraktığı sakallarını kestirmişti. Allah kimseyi şaşırtmasın. Afganistan’da ABD destekli Afgan ordusu bir medreseyi bombalayarak icazet törenindeki 101 hafız kardeşimizi şehid etti. Toplam şehit sayısı 200’den fazla. Yani Amerika Birleşik Devletleri vahşetlerine bir yenisini ekledi.

Tek yol İslam birliği

Çelik, “Ellerinde Kuran’dan başka bir şeyi olmayan hafız çocukları bombalayarak İslam’a ve Müslümanlara karşı bir kez daha nefretini kustu. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Daha ne kadar Avrupa Birliği’nin kapısında yatmaya devam edeceksiniz? Yoksa müttefikiniz olan Amerika Birleşik Devletleri öyle mi istiyor? Bu vahşetleri engellemenin tek yolu İslam Birliği’ni yeniden canlandırmaktır. Biz, Milli Görüşçüler olarak bu tür hadiseleri basit kınama metinleriyle geçiştirmeyi utanç kabul ediyor ve zulme engel olmanın tek yolunu İslam Birliğinde görüyoruz” dedi.

Masada son dönemlerde kopukluk oluştu

İl Başkanları masasından CHP’ nin ayrılışından sonra İkinci bir masa oluşturulması konusunda konuşan Çelik, “Uzun zamandan beri Saadet Partisi öncülüğünde kurulan bir masa var. 15 Temmuz’dan önce başlanılan bir hadise. Bu masada bütün siyasi partilerin il başkanları var. Bu masada güçlü bir fotoğraf veriyoruz Kocaeli olarak. Başka bir şehirde böyle bir şey olması mümkün değil. Bu masanın kurallarının olması, aylık düzenli olarak toplanması lazım. CHP’ nin ayrılmasından sonra masa sık sık toplanmaya başladı. Ben en son toplantıya katılamadım. Benim saatlerime uymayan toplanma saatleri var. Masada son dönemlerde kopukluk oluştuğuna inanıyoruz” dedi.

İYİ Parti’nin de masada olması gerekiyor

Masanın güçlü bir masa olmasını arzu ettiklerini belirten Çelik, “Tekrar bu gücü sağlayacak siyasi partilerin CHP ve iyi Parti dahil olmak üzere güçlü bir masa olarak göstermemiz lazım. Kendi beklentimiz yok. Kocaeli ye faydalı olsun yeter ki. İYİ Parti’ nin de masaya oturması gerekiyor. İkinci bir masanın Kocaeli’ ye bir faydası olmaz. Mevcut masa güçlenirse Kocaeli’ ye faydası olur. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Adaletin tarumar edildiği, Hakikati müdafaaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu vakitlerde ezilenin yanında dimdik duran, gayesi sadece doğruya hizmet olan tüm avukatlarımızın “Avukatlar Günü”nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 14:35 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karaosmanoğlu, kendi yaptırdığı broşürle kendini ele verdi mask
Karaosmanoğlu, kendi yaptırdığı broşürle kendini ele verdi
Lütfü Türkkan, Genel Başkan Yardımcısı oldu mask
Lütfü Türkkan, Genel Başkan Yardımcısı oldu
Çöp fabrikası TBMM gündeminde mask
Çöp fabrikası TBMM gündeminde
“Ali Haydar Bulut devleti zarara uğrattı” mask
“Ali Haydar Bulut devleti zarara uğrattı”
Katırcıoğlu, CHP'li Hürriyet'e yanıt verdi mask
Katırcıoğlu, CHP'li Hürriyet'e yanıt verdi
Çelik “İkinci bir masanın Kocaeli’ye faydası olmaz” mask
Çelik “İkinci bir masanın Kocaeli’ye faydası olmaz”
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti mask
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü

GALERİ

Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı mask
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı
KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL