Çelik “İkinci bir masanın Kocaeli’ye faydası olmaz”

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik il binasında yaptığı haftalık olağan basın toplantısında kent ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.Çelik, İzmit’e yapılması planlanan Çöp Fabrikasıyla ilgili olarak,” Çöpleri yakmak yerine, ayrıştırmak neden düşünülmüyor? Yetkililerin Umuttepe’ye çöp kamyonlarının oluşturacağı yoğunluğu hesaplayabilmişler midir? Bu yönde bir çalışmaları var mıdır? “dedi. Çelik,” Bildiğiniz gibi geçen hafta Umuttepe’ye açılacak olan çöp yakma fabrikasını eleştirmiş ve Umuttepe’nin Dilovası’na dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etmiştik. Öyle görülüyor ki yetkililer yanlışlarında ısrar ederek hassasiyetimizi anlamak istemiyorlar” dedi.

Çöpleri yakmak yerine, ayrıştırmak neden düşünülmüyor

Çelik, “Biz de onlara sormak istiyoruz. Açılmak istenen bu fabrikanın yeri olarak neden Umuttepe tercih edildi? Çöpleri yakmak yerine, ayrıştırmak neden düşünülmüyor? Yetkililerin; Umuttepe’ye çöp kamyonlarının oluşturacağı yoğunluğu hesaplayabilmişler midir? Bu yönde bir çalışmaları var mıdır? Çöpleri ayrıştırıp hurdalarının geri dönüşüme, ayrıştırılamayanlarının da yakılarak enerji elde edilmesine yönelik 2 aşamalı planlama yapılmalıdır. Bunun için de 4-5 bölgede ayrıştırma üniteleri kurulmalı, ayrıştırılamayanları da yakılması için çöp fabrikasına taşınmalıdır. Böylece daha az maliyet ve sirkülasyon oluşur” dedi.

Lale devri bitecek

Çelik,” Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin halkın gündemine dönmek gibi bir meselesi yok. Kocaeli’nin çözüm bekleyen onlarca sorunu varken, belediye kalkıyor yıllarıdır Lale Festivali düzenliyor. Sanayi kenti Kocaeli’de lale festivalinin ne işi var? Bu memleketin geleceğini festivallerle oyalamayın. Kaynakları boşuna tüketiyorsunuz. Soğanını birkaç kuruşa mal ettiğiniz lalenin festivali için yüz binlerce lira para harcıyorsunuz. Osmanlı Devleti son zamanlarında lale kafasıyla endüstri 1.0’ı kaçırdı. Biz de şimdiki laleler sayesinde sanayi 4.0’ı kaçırıyoruz. Neyse ki 2019 geliyor. 2019’da Lale Devri bitecek” dedi.

Allah kimseyi şaşırtmasın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesini eleştiren Çelik, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, plansız planlamalarının bir neticesi olarak E-5 karayolunu yeterli genişlikte yapamadı. Sayın Başkan etrafta övüne övüne bol bol ağaç diktirmişti. Daha sonra da kendi diktirdiği bu ağaçları yolu genişletmek için kestirdi! Nitekim İbrahim Hoca 15 sene evvel de özenle bıraktığı sakallarını kestirmişti. Allah kimseyi şaşırtmasın. Afganistan’da ABD destekli Afgan ordusu bir medreseyi bombalayarak icazet törenindeki 101 hafız kardeşimizi şehid etti. Toplam şehit sayısı 200’den fazla. Yani Amerika Birleşik Devletleri vahşetlerine bir yenisini ekledi.

Tek yol İslam birliği

Çelik, “Ellerinde Kuran’dan başka bir şeyi olmayan hafız çocukları bombalayarak İslam’a ve Müslümanlara karşı bir kez daha nefretini kustu. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Daha ne kadar Avrupa Birliği’nin kapısında yatmaya devam edeceksiniz? Yoksa müttefikiniz olan Amerika Birleşik Devletleri öyle mi istiyor? Bu vahşetleri engellemenin tek yolu İslam Birliği’ni yeniden canlandırmaktır. Biz, Milli Görüşçüler olarak bu tür hadiseleri basit kınama metinleriyle geçiştirmeyi utanç kabul ediyor ve zulme engel olmanın tek yolunu İslam Birliğinde görüyoruz” dedi.

Masada son dönemlerde kopukluk oluştu

İl Başkanları masasından CHP’ nin ayrılışından sonra İkinci bir masa oluşturulması konusunda konuşan Çelik, “Uzun zamandan beri Saadet Partisi öncülüğünde kurulan bir masa var. 15 Temmuz’dan önce başlanılan bir hadise. Bu masada bütün siyasi partilerin il başkanları var. Bu masada güçlü bir fotoğraf veriyoruz Kocaeli olarak. Başka bir şehirde böyle bir şey olması mümkün değil. Bu masanın kurallarının olması, aylık düzenli olarak toplanması lazım. CHP’ nin ayrılmasından sonra masa sık sık toplanmaya başladı. Ben en son toplantıya katılamadım. Benim saatlerime uymayan toplanma saatleri var. Masada son dönemlerde kopukluk oluştuğuna inanıyoruz” dedi.

İYİ Parti’nin de masada olması gerekiyor

Masanın güçlü bir masa olmasını arzu ettiklerini belirten Çelik, “Tekrar bu gücü sağlayacak siyasi partilerin CHP ve iyi Parti dahil olmak üzere güçlü bir masa olarak göstermemiz lazım. Kendi beklentimiz yok. Kocaeli ye faydalı olsun yeter ki. İYİ Parti’ nin de masaya oturması gerekiyor. İkinci bir masanın Kocaeli’ ye bir faydası olmaz. Mevcut masa güçlenirse Kocaeli’ ye faydası olur. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Adaletin tarumar edildiği, Hakikati müdafaaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu vakitlerde ezilenin yanında dimdik duran, gayesi sadece doğruya hizmet olan tüm avukatlarımızın “Avukatlar Günü”nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.