İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesi’nde yaptırılan ve geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Nebi Güdük’ün adı verilen gençlik merkezinin açılışı yarın saat 11.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Mevlana Kültür Merkezi karşısında 397 metrekarelik bir alan üzerine yapılan gençlik merkezi yaklaşık bir milyon liraya mal oldu. Yapımına Ocak 2017 yılında başlanan, zeminle birlikte 3 kattan oluşan merkezde etüt odaları, oyun odaları, kütüphane, kafeterya ve çok amaçlı salon bulunuyor. 28 Haziran ve Bekirdere bölgesindeki gençlerin buluşma adresi olacak merkeze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan ve geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Nebi Güdük’ün adı verilmişti.
Bugün 15:05 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:42 TSİ )
Bilal Erdoğan açılışa geliyor!
İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesi’nde yaptırılan ve geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Nebi Güdük’ün adı verilen gençlik merkezinin açılışı yarın saat 11.00 de yapılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katılacak.
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Bugün 15:05 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - bilal i severim ben insanı tanırım uzaktan da olsa. bilal benim gözümde AKP deki en temiz insandır, her hangi bir yanlışı varsa kendi yüzünden değildir
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