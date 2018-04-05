Lütfü Türkkan, Genel Başkan Yardımcısı oldu

Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından başkanlık divanı üyeleri belli oldu. MHP eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın da yer aldığı listede Türkkan,Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve görevleri şöyle:

Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü: Aytun ÇIRAY

Genel Muhasip: Hayrettin NUHOĞLU

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Koray AYDIN

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:İsmail KONCUK

Parlamento ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıs: Kazım ATAOĞLU

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aydın SEZGİN

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Şenol BAL

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: D. Müsavat DERVİŞOĞLU

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayfer YILMAZ

Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit ÖZDAĞ

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Lütfü TÜRKKAN

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna SUKAS

Bilim, Sanayi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Buğra KAVUNCU

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun YÜCEL

Eğitim, Kültür ve Sanattan SorumluGenel Başkan Yardımcısı:M. Fatih ŞEKER