Lütfü Türkkan, Genel Başkan Yardımcısı oldu

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından başkanlık divanı üyeleri belli oldu. MHP eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın da yer aldığı listede Türkkan,Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.
İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve görevleri şöyle:
Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü: Aytun ÇIRAY
Genel Muhasip: Hayrettin NUHOĞLU
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Koray AYDIN
Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:İsmail KONCUK
Parlamento ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıs: Kazım ATAOĞLU
Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aydın SEZGİN
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Şenol BAL
Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: D. Müsavat DERVİŞOĞLU
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayfer YILMAZ
Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit ÖZDAĞ
Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Lütfü TÜRKKAN
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna SUKAS
Bilim, Sanayi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Buğra KAVUNCU
Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun YÜCEL
Eğitim, Kültür ve Sanattan SorumluGenel Başkan Yardımcısı:M. Fatih ŞEKER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz