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Tramvay çocuğa çarptı!

İzmit'te tramvay Namık Kemal Lisesi önünde bir çocuğa çarptı.

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İzmit'te tramvay, Namık Kemal Lisesi önünde 12 yaşındaki Hiranur Gül Gündoğdu isim bir kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Hüranur, olay yerine sevk edilen ambulans ekiplerince okntrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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