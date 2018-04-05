İzmit'te tramvay, Namık Kemal Lisesi önünde 12 yaşındaki Hiranur Gül Gündoğdu isim bir kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Hüranur, olay yerine sevk edilen ambulans ekiplerince okntrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bugün 15:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:13 TSİ )
Tramvay çocuğa çarptı!
İzmit'te tramvay Namık Kemal Lisesi önünde bir çocuğa çarptı.
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Bugün 15:22 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz