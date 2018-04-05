Sanayicinin ihracat sevinci

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracattaki artışın sanayiciler için moral olmaya devam ettiğini, Orta Vadeli Program'da öngörülen 169 milyar dolarlık hedefin aşılabileceğini bildirdi. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

BİR İLK YAŞANDI

İhracatta ilk defa 15 milyar dolar barajının aşıldığını belirten Zeytinoğlu, “Mart ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 8 artarak 15,6 milyar dolar ile ilk defa 15 milyar doların üzerine çıkarak tarihi rekor seviyede gerçekleşti. Yıllık ihracatımız da 160,4 milyar dolara ulaştı. Orta Vadeli Program'da öngörülen 169 milyar doları aşabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİM ÖNEMLİ

Ayhan Zeytinoğlu, ihracattaki artışın sanayiciler için moral olmaya devam ettiğini, kurların izin vermesi halinde gelecek aylarda da artışların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: “İthalatımız mart ayında yüzde 12,8 artarak 21,4 milyar dolar oldu. Dolayısıyla dış ticaret açığımız mart ayında yüzde 28 artarak 5,9 milyar dolar oldu. Dikkat etmemiz gereken husus yüksek dış ticaret açığımız. İthalat kalemlerinde yerli üretimin geliştirilmesi gerekiyor. Hükümetimizin aldığı tedbirlerin olumlu yansımalarını orta ve uzun vadede görebileceğimizi düşünüyoruz.”