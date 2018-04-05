Bingo’dan yeni ürün

Hayat Kimya ürünü olan Bingo, kadınların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’de geliştirdiği inovatif ürünlere, Bingo Oksijen Serisi adı ile bir yenisini daha ekledi. Yeni nesil oksijenli çamaşır suyu ve oksijenli jel temizleyici ürünlerinden oluşan seri, klor içermeyen formülü ile sevdiklerinizi klorun istenmeyen etkilerinden koruyor.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Güçlü formülündeki hidrojen peroksitin yüzeylerde oluşturduğu binlerce mikro-baloncuk alışılan hijyenden vazgeçmeden derinlemesine temizlik sağlıyor. Bingo Oksijen Serisi, güvenli kullanım sağlayan mavi renkli yapısı, kalıntı bırakmayan ve kullanırken rahat nefes almayı sağlayan formülüyle, hijyen anlayışını değiştiriyor.
ANNELER RAHAT NEFES ALACAK
Tüm alışkanlıklarını bebeklerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesi için değiştiren annelerden ilham alarak ürününü geliştiren Bingo, klorsuz ve çevre dostu formülünün yanı sıra hidrojen peroksitin anti bakteriyel özelliğiyle daha hijyenik bir temizlik sağlayarak annelerin içini rahat ettiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz