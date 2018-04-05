Kocaeli, Tarım Fuarı’na hazırlanıyor

Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası ve TÜYAP’ın birlikte organize edeceği Doğu Marmara Tarım Fuarı’na hazırlanıyor. Fuarda yem bitkisi tohumu, yem katkı maddesi ve Kandıra karpuzu tohumu gibi, birçok ücretsiz destekleme ve yüzde 50 hibeli projeler gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ 11 NİSAN’DA

Fuar kapsamında 100’e yakın firma, 200 ayrı marka ile stant açacak. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, bugüne kadar yapılanların aksine tarımla ilgili tüm sektörleri içerisinde barındıracak. Tarım Fuarı’nda, resmi açılış ve tohum dağıtım töreni ise 11 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’de yapılacak. Fuarın 15 Nisan’a kadar her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.