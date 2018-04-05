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Bugün 15:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:44 TSİ )

Sepaş Enerji’den yeni adım

Çalışanlarının yüzde 40’ını kadınların oluşturduğu Sepaş Enerji, enerji sektörü gibi erkek personel arasındaki cinsiyet eşitliğini sağlamak için önemli bir ilke imza atıyor.

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Sepaş Enerji, şirket bünyesinde kadın sayısını arttırmak ve aynı zamanda şirket içi kadınlara yönelik kariyer fırsatlarını iyileştirmek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği gerçekleştiriyor.

“ORAN YETERLİ DEĞİL”

Enerji sektöründe ilk kez bir firmanın yürüttüğü program kapsamında EBRD ile çalışan Sepaş Enerji, kadın çalışanların gelenekselin dışındaki departmanlarda da görev alması konusunda fırsatlar yaratacak. İş başvurularında ve işe alımlarda kadın oranını yükseltmeyi özellikle hedeflediklerini belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, “Yüzde 40’lık kadın çalışan oranı bizim için yeterli değil. Biz daha çok kadının enerji sektörüne girmesini istiyoruz. Bu yüzden de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile gerçekleştirdiğimiz projenin değerli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Bugün 15:43 TSİ - Ekonomi

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