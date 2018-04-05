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Bugün 15:44 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:45 TSİ )

Baran esnafla buluştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

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Ağadere Caddesi'nde bulunan iş yerlerine giden Baran, esnafla sohbet etti. Baran, Körfez'de her geçen gün yeni işletmelerin açıldığını ve ekonomik canlılığın arttığını belirterek, “Körfez daha çok gelişsin, esnafımız daha çok kazansın, aynı zamanda hem esnafımız hem de alışverişe gelen vatandaşlarımız rahat etsin diye çalışıyoruz” dedi.

YATIRIMLARI ANLATTI

Vatandaşlar ile esnafın talep ve önerileri ile projelerine yön verdiklerini dile getiren Baran, “Herkesin mutlu olduğu, kent refahının yüksek seviyeye çıktığı bir Körfez için hep beraber adım atıyoruz. Sizler için müşteri memnuniyeti nasıl önemliyse bizler için de halkın memnuniyeti önemli” ifadelerini kullandı. Baran, ilçedeki yatırımlarla ilgili de esnafa bilgi verdi.

Bugün 15:44 TSİ - Ekonomi

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