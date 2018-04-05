Ağbal açıklamasında, “Bu yılı, özel sektör yatırımları ve ihracat bakımından özel bir yıl yapmak istiyoruz. İmalat sanayisini bu yıl hem KDV istisnası ve iadeleri hem kurumlar vergisi hem de sosyal güvenlik primi üzerinden çok ciddi anlamda teşvik etmiş durumdayız. İnanıyorum ki bu yıl imalat sanayi yatırımlarında olağanüstü artış olacak” dedi.
Bugün 15:45 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:46 TSİ )
Ağbal: 2018 yatırım yılı olacak
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı hedefleri ile ilgili açıklama yaptı.
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Bugün 15:45 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz