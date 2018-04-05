Ağbal: 2018 yatırım yılı olacak

Ağbal açıklamasında, “Bu yılı, özel sektör yatırımları ve ihracat bakımından özel bir yıl yapmak istiyoruz. İmalat sanayisini bu yıl hem KDV istisnası ve iadeleri hem kurumlar vergisi hem de sosyal güvenlik primi üzerinden çok ciddi anlamda teşvik etmiş durumdayız. İnanıyorum ki bu yıl imalat sanayi yatırımlarında olağanüstü artış olacak” dedi.