Erol Bilecik’in büyüme tahmini!

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 2018'de Türkiye'nin yüzde 4 ila 5 bandında büyüyeceğini beklediklerini söylerken Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu 2017-2018 Reformu ile ilgili de “Memnunuz, tam destek veriyoruz” dedi. Enflasyon hakkında da konuşan Başkan Bilecik, “Enflasyonu kontrol altına alan bir politikayı daha iyi uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz zaman kur da istikrara yüzde 100 kavuşacak” ifadesinde bulundu.